Александр Кожевников: Мои предпочтения на Западе – это «Северсталь» и «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников поделился мнением о том, какие команды являются претендентами на попадание в плей-офф.

- Мои предпочтения на Западе – это «Северсталь» и «Спартак». У череповчан достаточно хорошая школа, там отличная молодежь, и мне очень хотелось бы, чтобы этот клуб попал в плей-офф. Кроме того, там молодой тренер. Вообще – симпатичная команда. А «Спартак» – это моя любовь. Какие у него сейчас козыри? Команда стала играть более сплоченно, ответственно и имеет все шансы. Вижу перспективу как раз в характере, в сплоченности. А кроме того, в «Спартаке» и неплохие мастера есть. Лучший игрок сейчас Вячеслав Лещенко, когда он начнёт забивать, реализовывать свои моменты – будет ещё лучше.

- На Востоке, считаю, на седьмом-восьмом месте окажется «Сибирь». Думаю, все-таки команда очнется. В последние три года сибиряки показывали очень хороший, комбинационный хоккей. Плюс, характер у команды какой! Они со всеми соперниками бились, такое приятное впечатление оставляли. Поэтому не хотелось бы, чтобы Новосибирск оставался без плей-офф, им же и дворец новый строить надо, и тут многое зависит от результата клуба. А кроме «Сибири» – «Куньлунь». Команда там, правда, финская с помощью русских. Хотелось бы, чтобы развитие хоккея в Китае продолжалось. Но они и правда хорошую игру показывают! Если «Куньлунь» попадёт в плей-офф, и местные зрители смогут это увидеть, будет очень здорово. Это будет очень сильная подмога для развития хоккея в Китае, - рассказал Кожевников в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что «Спартак», набрав 39 очков в 29 встречах, занимает 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» после 30 игр находится на 10 месте, имея в активе 40 очков.