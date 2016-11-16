Назван состав женской сборной России по гандболу на сбор в Новогорске

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов определился со списком игроков, которые получат вызов на первый сбор в рамках подготовки ко второму этапу «Золотой лиги», сообщает официальноый сайт Федерации гандбола России (ФГР).



Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («ЛАДА»)

Левые крайние: Полина Кузнецова («Кубань»), Дарья Самохина («ЛАДА»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»)

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Елизавета Малашенко («ЛАДА»), Полина Ведехина («Динамо-Синара»)

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («ЛАДА»), Ольга Горшенина («Кубань»), Карина Сабирова («Астраханочка»)

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»), Анна Сень («Ростов-Дон»)

Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»)

Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Александра Степанова («Ростов-Дон»)

Резерв: Валентина Гончарова («Кубань»), Юлия Голикова, Анастасия Суслова, Ярослава Фролова (все - «Динамо-Синара»), Людмила Постнова («Астраханочка»), Екатерина Ильина, Майя Петрова (обе - «Ростов-Дон»)

Напомним, сбор пройдёт с 21 по 23 ноября на базе в подмосковном Новогорске, после чего сборная России отправится в Норвегию, где с 24 по 27 ноября сыграет с хозяйками турнира, а также с командами Франции и Дании.