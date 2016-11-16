Назван состав женской сборной России по гандболу на сбор в Новогорске
Главный
тренер женской сборной России по гандболу
Евгений Трефилов определился со списком
игроков, которые получат вызов на первый
сбор в рамках подготовки ко второму
этапу «Золотой лиги», сообщает
официальноый сайт Федерации гандбола
России (ФГР).
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («ЛАДА»)
Левые крайние: Полина Кузнецова («Кубань»), Дарья Самохина («ЛАДА»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»)
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Елизавета Малашенко («ЛАДА»), Полина Ведехина («Динамо-Синара»)
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («ЛАДА»), Ольга Горшенина («Кубань»), Карина Сабирова («Астраханочка»)
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»), Анна Сень («Ростов-Дон»)
Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»)
Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Александра Степанова («Ростов-Дон»)
Резерв: Валентина Гончарова («Кубань»), Юлия Голикова, Анастасия Суслова, Ярослава Фролова (все - «Динамо-Синара»), Людмила Постнова («Астраханочка»), Екатерина Ильина, Майя Петрова (обе - «Ростов-Дон»)
Напомним, сбор пройдёт с 21 по 23 ноября на базе в подмосковном Новогорске, после чего сборная России отправится в Норвегию, где с 24 по 27 ноября сыграет с хозяйками турнира, а также с командами Франции и Дании.