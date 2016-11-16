«Спартак» предлагал за Ниасса 4 миллиона евро
«Спартак» предлагал «Эвертону» за нападающего Бай Умара Ниасса 4 миллиона евро, однако бывший игрок «Локомотива» отказался возвращаться в чемпионат России, сообщает Sporx.
По данным издания, в настоящее время 26-летний сенегалец ведет переговоры с турецким «Трабзонспором».
Напомним, Ниасс перешел в «Эвертон» из «Локомотива» в феврале за 13,5 миллиона фунтов, однако его карьера в Англии не сложилась. В этом сезоне АПЛ он не провел еще ни одного матча.
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