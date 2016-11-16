Ли «FoREV» Санг Дон: «Хочу стать первым оффлейнером, который получил 9 000 MMR»

Кореец Ли «FoREV» Санг Дон в интервью invent.co.kr рассказал о причинах ухода из Team Secret и о своих ближайших планах.



«Динамика команды мне не подходила. Раньше у них в составе были игроки вроде Arteezy или EternaLEnVy, которые любили пофармить. Я думал, что теперь команда будет играть в более агрессивном стиле, так как в составе было три игрока из Юго-Восточной Азии, включая меня. Но мы продолжали действовать пассивно, и мои навыки было сложно реализовать.



После The Boston Major 2016 я хочу вернуться в Европу, обстановка там была идеальной. Хочу стать первым оффлейнером, который получил 9 000 MMR в китайском рейтинге, и сделать все, чтобы MVP были лучшими в мире. Но на данный момент я не состою в MVP, я наемный игрок. Пока не решил, вернусь ли в команду, все зависит от прогресса коллектива и результатов на Major», – заявил Санг Дон.



Напомним, что Ли «FoREV» Санг Дон покинул состав Team Secret и стал основным игроком в команде MVP.Phoenix.



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