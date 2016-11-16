Боккетти вернется в общую группу на следующей неделе

Руководитель медицинской службы «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, как восстанавливается после травмы защитник Сальваторе Боккетти.

По словам специалиста, у итальянца наблюдается ярко выраженная положительная динамика. На этой неделе защитник продолжит тренироваться по индивидуальной программе, а на следующей планируется его возвращение в общую группу.

Напомним, на днях агент Боккетти Андреа Д’Амико сообщил, что красно-белые начали переговоры с его клиентом. Контракт футболиста истекает летом 2017 года. Сам Боккетти не скрывает, что хочет продолжить карьеру в «Спартаке».





