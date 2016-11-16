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Министерство спорта хочет сократить число легионеров в КХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министерство спорта подготовило проект положения, которое ограничит количество легионеров, имеющих право выступать в КХЛ и других хоккейных турнирах.

Об этом стало известно после того, как Минспорта, в соответствии с требованиями российского законодательства, опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных  правовых актов проект постановления «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «хоккей». 

В новом постановлении предлагается ввести дополнительные ограничения на количество легионеров, имеющих право играть российских хоккейных лигах. Одновременно на портале появилась информация о том, что Минстпорта планирует изменить список таких лиг. Сейчас в него входят Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Молодежная хоккейная лига (МХЛ), Женская хоккейная лига (ЖХЛ) и Высшая хоккейная лига (ВХЛ). 

Полный текст новых постановлений пока не публикуется, а на портале проектов нормативных  правовых актов размещена только информация о том, что общественное обсуждение будущих изменений состоится после 30 ноября. 

В пресс-службе КХЛ на запрос «Советского спорта» ответили, что в Лигу не поступало информации от Министерства спорта РФ о будущих изменениях в лимите на легионеров КХЛ и порекомендовали за более подробными разъяснениями обратиться в Минспорта.

Пресс-служба Министерства спорта на запрос «Советского спорта» не ответила. 

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