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Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев возобновили тренировки с «Ростовом»

Никита Кириленко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ростова», находившиеся в расположении сборной России, вернулись в клуб, который продолжает подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ против «Рубина».

Сегодня в тренировке желто-синих принимали участие Федор Кудряшов, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, которые накануне сыграли в контрольном матче Россия - Румыния (1:0).

В общей группе занимался и голкипер Сослан Джанаев, который покинул расположение сборной России после матча с Катаром (1:2) из-за болей в плече. 

Напомним, игра «Рубин» - «Ростов» состоится в Казани 18 ноября.  

Матч

Рубин - Ростов

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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