Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев возобновили тренировки с «Ростовом»
Футболисты «Ростова», находившиеся в расположении сборной России, вернулись в клуб, который продолжает подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ против «Рубина».
Сегодня в тренировке желто-синих принимали участие Федор Кудряшов, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, которые накануне сыграли в контрольном матче Россия - Румыния (1:0).
В общей группе занимался и голкипер Сослан Джанаев, который покинул расположение сборной России после матча с Катаром (1:2) из-за болей в плече.
Напомним, игра «Рубин» - «Ростов» состоится в Казани 18 ноября.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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