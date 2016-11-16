Арсен Венгер: Мой любимый стадион - это домашняя арена «Ливерпуля»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, заявил, что его любимый стадион - это домашняя арена «Ливерпуля».

«Мой любимый стадион с самой большой армией болельщиков и наиболее страстной поддержкой – это домашняя арена «Ливерпуля», поскольку она имеет особую ауру. Раньше таковым для меня был «Хайбери». Он обладал собственной душой. Теперь с ним можно сравнить стадионы Эвертона, Ливерпуля, Ньюкасла», - сказал Венгер Bein Sports.

Напомним, после 11 матчей чемпионата Англии «Арсенал» расположился на четвертом месте, имея в активе 24 очка, отставая от лидера на два балла. В следующем туре подопечные Арсена Венгера 19 ноября сыграют на выезде с «Манчестер Юнайтед».