КХЛ: У «Слована» есть задолженности перед игроками

КХЛ сообщила о наличии у «Слована» задолженностей перед хоккеистами.

«Хоккейный клуб «Слован» имеет задолженность перед игроками за август и сентябрь 2016 года. За текущий сезон у ряда клубов есть задолженность, которая погашается, но иногда с незначительной задержкой. Ситуация находится под постоянным контролем, и КХЛ совместно с профсоюзом игроков продолжает работу по ее урегулированию», - рассказали «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

На данный момент клуб из Братиславы занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ.