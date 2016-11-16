Гаджи Гаджиев: Нам негде готовиться к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев посетовал на то, что пришедшие на Урал морозы спутали подготовку команды к гостевому матчу 14-го тура РФПЛ со «Спартаком».

«Сейчас минус 20 градусов, и нам негде тренироваться. Будем заниматься в тренажерном зале, и 20 ноября будем соревноваться со «Спартаком» в поднятии тяжестей. Пермский стадион сегодня не отвечает современным требованиям. На фоне арен в Москве, Казани, Грозном и Краснодаре мы будем выглядеть просто неприлично. Я не понимаю, почему нельзя реконструировать этот стадион («Звезда»). Денег никогда нет. Хотя качество поля у нас неплохое», - сказал специалист в эфире «Эха Перми».

Встреча «Спартак» - «Амкар» начнется в воскресенье на «Открытие Арене» в 17:00 мск.

Красно-белые с 31 очком возглавляют турнирную таблицу, пермяки с 21 баллом идут шестыми.







