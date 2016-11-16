Франц Тост: Я жду от Квята очень сильного сезона в 2017 году

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился ожиданиями на следующий сезон «Формулы-1».

«У пилотов, да и в целом у спортсменов, бывают взлеты и падения. Если пилот раньше уже успел показать, что он может побеждать, выигрывать чемпионаты, то вы можете быть уверены, что у него есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы сделать это вновь. Я всегда понимал, что Даниил вернется и снова будет успешен. И я жду от него очень сильного сезона в 2017 году», - сказал Тост.

Напомним, за одну гонку до конца сезона 22-летний россиянин занимает 14-е место в личном зачете, имея в активе 25 очков. заключительный этап «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.