Неймар и Пайе стали лучшими в команде недели FIFA 17
Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
Лучшими в девятой команде недели стали : Неймар («Барселона»), Димитри Пайе («Вест Хэм»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») и Клаудио Браво («Манчестер Сити»).
Футболисты чемпионата России в нынешнюю команду недели не попали.
Huge #TOTW after an international break! #FUT pic.twitter.com/XbsWYcpPZZ— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 ноября 2016 г.
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