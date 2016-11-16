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Игрокам LGD.FY и IG.Vitality отказали в американских визах

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Игрокам команды LGD.FY Ло «lpc» Пучао и Ду «Monet» Пэну отказали в выдаче американских виз, как и Сяо «Jixing» Жихао из коллектива LGD. Игроки команды IG.Vitality также столкнулись с проблемой получения визы.

Представители LGD на странице в Weibo написали, что игроки отвечали на вопросы хорошо, но сотрудниками визового отдела были женщины, которые ничего не понимали в Dota 2 и киберспортивных турнирах. Стоит отметить, что весь состав команды IG.Vitality также получил отказ в выдаче визы.

Напомним, что LGD.FY и IG.Vitality стали победителями китайской квалификации к The Boston Major 2016.

LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
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