ЦСКА предложит Березуцким новые контракты с понижением зарплаты

ЦСКА во время зимнего перерыва проведет переговоры о продлении соглашений с несколькими игроками, в частности, с Василием и Алексеем Березуцкими, Зораном Тошичем и Георгием Щенниковым, сообщает Life.

По данным издания, армейский клуб не готов вести активную трансферную политику и рассчитывает сохранить имеющийся костяк, но на более скромных финансовых условиях. По сведениям Life, футболисты ЦСКА не получили зарплату за два месяца. И если в прошлом сезоне аналогичную проблему удалось решить без последствий, то теперь это приведет к последующему урезанию расходов.

Действующие контракты у четырех вышеперечисленных игроков истекают летом 2017 года.

Также открытым пока остается вопрос, продолжит ли карьеру в ЦСКА защитник Сергей Игнашевич.