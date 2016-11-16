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Проведение гандбольного чемпионата мира обойдется в 450 миллионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Проведение женского гандбольного чемпионата мира обойдется в 450 миллионов рублей.

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев представил в Министерство спорта ориентировочную смету женского чемпионата мира по гандболу. По предварительным подсчетам, на проведение турнира потребуется 450 миллионов рублей. В настоящее время прорабатывается схема финансирования чемпионата мира. Об этом сообщает официальный сайт ФГР.

ФГР уже направила письмо в Международную федерацию гандбола о намерении участвовать в выборах на проведение мирового первенства 2023 года среди женских команд. Предполагается, что чемпионат мира пройдет со 2 по 17 декабря включительно в пяти городах России — Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. При этом матчи группового этапа пройдут во всех городах, игры Last 16 – Краснодаре и Санкт-Петербурге, а финальная часть турнира состоится в Москве.


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