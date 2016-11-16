Алексей Урманов: Липницкая прошла все процедуры медицинского обследования
Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов сказал, что его подопечная прошла медицинское обследование и продолжит подготовку к чемпионату России.
«Юля прошла все необходимые процедуры в рамках медицинского обследования и в четверг возвращается в Сочи для продолжения подготовки к предстоящему чемпионату России», - цитирует Урманова «Р-Спорт».
Напомним, Липницкой пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за травмы на московском этапе серии Гран-при.
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