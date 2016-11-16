Алексей Урманов: Липницкая прошла все процедуры медицинского обследования

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Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняя На этап Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Первое место заняла россиянка Анна Погорилая.

Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы на Гран-при в Москве и опустилась на последнее место Российская фигуристка Юлия Липницкая из-за травмы была вынуждена прервать произвольную программу на этапе Гран-при в Москве из-за травмы. У спортсменки, по всей видимости, проблемы с коленом.

Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при» Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».

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Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третья На этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.

Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова? В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.

Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при» Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.

Алексей Мишин: Насчет формы Липницкой ничего сказать не могу, она готовится выступить в Москве Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию.

Виталий Мутко: Уверен, что Липницкая вернется на свой уровень Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что Юлии Липницкой нужно дать немного времени для возвращения на свой прежний уровень.

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