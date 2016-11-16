Даниэль Риккардо: В этом году у нас было не так много шансов на успех

Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо рассказал о том, чего не хватает «быкам» в нынешнем сезоне для побед.

«Я знаю, что хорошо выступаю, что завоевал признание в паддоке, но мне не хотелось завершить этот сезон без побед. В прошлом году я не выиграл ни одной гонки, но тогда наша машина уступала нынешней в скорости. Зная свой уровень и выступая за рулём быстрой RB12, я надеялся снова выиграть, так что победа в Сепанге отлично дополнила сезон.

В этом году у нас было не так много шансов на успех. Машины «Мерседес» доминируют в каждом уик-энде, а у нас если и появляются какие-то возможности, то крайне редко. Но я хочу максимально использовать любой шанс, и хотя сейчас я не побеждаю, я постоянно стремлюсь к этому», - сказал Риккардо.

За один этап до конца сезона 27-летний австралиец расположился на третьем месте личного зачета, имея в активе 246 очков.