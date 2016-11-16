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Дубль Брюле принес «Нефтехимику» победу над «Ладой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лада» дома проиграла «Нефтехимику» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У победителей отличились Павел Порядкин, Богдан Якимов, Джеффри Кинрэйд и Жильбер Брюле (дважды), у хозяев - Василий Стрельцов, и Максим Рыбин.

Команда из Татарстана поднялась на 12-е место в Восточной конференции, волжане идут 11-ми.

18 ноября «Лада» и «Нефтехимик» встретятся снова - на этот раз в Нижнекамске.

Матч

Лада - Нефтехимик - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы:

Порядин (Кинрэйд), 11:26 (0:1). Якимов (Коньков, Гиматов), 13:57 (0:2). Брюле (Лямин, Секстон), 38:28 (0:3). Стрельцов В. (Бочаров), 43:03 (1:3). Брюле 43:43 (1:4). Рыбин (Иванов), 50:49 (2:4). Брюле (Секстон), 53:51 (2:5).

Место и дата

16 ноября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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