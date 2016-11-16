В League of Legends открыт доступ к 10 сапппортам

Riot Games добавила в League of Legends 10 бесплатных героев поддержки.



Компания решила проверить, сможет ли бесплатный доступ к большему числу героев поддержки снизить время ожидания в очереди в обычных играх. Также разработчики хотят понять, сможет ли расширенный период доступности побудить игроков научиться играть новым чемпионом (и, возможно, на новой позиции).

С 15 ноября с открытом доступе появились такие герои, как Блицкранк, Брэнд, Браум, Жанна, Леона, Нами, Сона, Тарик, Треш и Зайра.Таким образом, число бесплатных чемпионов увеличилось до 20.

Эти герои будут доступны в течение четырех недель, а по их истечении срока, количество бесплатных чемпионов станет прежним.



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