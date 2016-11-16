«Спартаку» не подошли два форварда из Ганы
Футбольный агент Сергей Новиков, представляющий интересы нападающего брестского «Динамо» Диксона Афоаквы, сообщил, что его клиент и другой форвард команды «Тема Ют» Джонатан Осабутей не подошли «Спартаку».
Оба 18-летних ганских футболиста находились в столичном клубе на просмотре.
«Диксон возвращается в «Динамо». Клуб сказал, что пока не готов заключать с ним контракт. Осабутей вроде также не подошел «Спартаку», - цитирует Новикова «Чемпионат».
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