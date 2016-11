Хабиб Нурмагомедов: Конор Макгрегор, я знаю, что ты уже потерял сон

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал UFC к взаимоуважению.

«Вы не любите меня, но должны меня уважать. Конор Макгрегор, я знаю, что ты уже потерял сон», - написал Нурмагомедов в твиттере.

Добавим, что это сообщение Хабиб адресовал главе UFC Дане Уайту.

You Don't have to love me but you need to respect me. 24-0. Conor I know you are loosing sleep already @danawhite