Хабиб Нурмагомедов: Конор Макгрегор, я знаю, что ты уже потерял сон

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал UFC к взаимоуважению.

«Вы не любите меня, но должны меня уважать. Конор Макгрегор, я знаю, что ты уже потерял сон», - написал Нурмагомедов в твиттере.

Добавим, что это сообщение Хабиб адресовал главе UFC Дане Уайту.

You Don't have to love me but you need to respect me. 24-0. Conor I know you are loosing sleep already @danawhite — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 15 ноября 2016 г.

Напомним, что Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.