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Команда Москвы победила на турнире, приуроченному к Всероссийскому дню самбо

Источник:  ТАССКомментарии

В прошедших в столице соревнованиях приняли участие представили 16 команд из разных регионов России.

Как сообщает ТАСС, турнир проводился в форме «стенка на стенку», при котором результат выявляется в командном зачете по сумме баллов, завоеванных спортсменами в девяти весовых категориях.

Первое место заняла команда Москвы, победившая в финале спортсменов Московской области. Третье место поделили команды Краснодарского края и Самарской области.

Всероссийский день самбо является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в этом виде спорта. В этот день соревнования состоятся в 100 городах России.


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