Команда Москвы победила на турнире, приуроченному к Всероссийскому дню самбо
В прошедших в столице соревнованиях приняли участие представили 16 команд из разных регионов России.
Как сообщает ТАСС, турнир проводился в форме «стенка на стенку», при котором результат выявляется в командном зачете по сумме баллов, завоеванных спортсменами в девяти весовых категориях.
Первое место заняла команда Москвы, победившая в финале спортсменов Московской области. Третье место поделили команды Краснодарского края и Самарской области.
Всероссийский день самбо является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в этом виде спорта. В этот день соревнования состоятся в 100 городах России.
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