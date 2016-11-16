Команда Москвы победила на турнире, приуроченному к Всероссийскому дню самбо

В прошедших в столице соревнованиях приняли участие представили 16 команд из разных регионов России.

Как сообщает ТАСС, турнир проводился в форме «стенка на стенку», при котором результат выявляется в командном зачете по сумме баллов, завоеванных спортсменами в девяти весовых категориях.

Первое место заняла команда Москвы, победившая в финале спортсменов Московской области. Третье место поделили команды Краснодарского края и Самарской области.

Всероссийский день самбо является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в этом виде спорта. В этот день соревнования состоятся в 100 городах России.



