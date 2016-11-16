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Рэпер Cam’ron угрожает UFC судом за нарушение авторских прав

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Американский рэпер Cam’ron обвинил UFC и ее президента Дану Уайта в нарушении авторских прав при проведении турнира UFC 205.

Рэппер утверждает, что его песня «Welcome To New York City» использовалась в промо-роликах без его согласия.

Cam’ron записал видеопослание для руководства UFC, в котором пригрозил организации судом.

«Я не люблю, когда мои треки звучат в чьих-то роликах, особенно когда не улажены бумажные формальности. Но мы разберемся. Дана Уайт и UFC, вы всю неделю использовали мой трек, чтобы рекламировать бой Конора МакГрегора в Madison Square Garden. Речь о песне «Welcome To New York City»из моего альбома «Come Home With Me», которую мы записали совместно с Джей Зи. Со мной по этому поводу никто не разговаривал, никто даже не пытался выйти со мной на связь.

О, да. Полагаю, здесь нет чьей-то ошибки, ведь это первый раз, когда они имеют со мной дело, и кто-то должен был сказать им, как я к этому отношусь. Мы свяжемся с ними завтра, я и мой адвокат. До скорого», - сказал Cam’ron.

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