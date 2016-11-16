Александр Бубнов: Нужно быть честными - Оздоев забил из офсайда
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России в матче с командой Румынии (1:0).
«Здорово, что боролись до последних минут и в итоге забили гол. Хотя нужно быть честными — забит он из офсайда, который просмотрели судьи. Я пообщался на эту тему с Сергеем Хусаиновым, и он все подробно рассказал — это офсайд. Возможно, в момент удара по воротам Полозом Оздоев находился в пассивной фазе, но когда мяч отскочил к нему, она стала активной, и нужно было поднимать флажок. Так что получается — сборной повезло в этом матче», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция