Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России в матче с командой Румынии (1:0).

«Здорово, что боролись до последних минут и в итоге забили гол. Хотя нужно быть честными — забит он из офсайда, который просмотрели судьи. Я пообщался на эту тему с Сергеем Хусаиновым, и он все подробно рассказал — это офсайд. Возможно, в момент удара по воротам Полозом Оздоев находился в пассивной фазе, но когда мяч отскочил к нему, она стала активной, и нужно было поднимать флажок. Так что получается — сборной повезло в этом матче», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).