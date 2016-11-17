УНИКС – «Маккаби». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В четверг в матче регулярного сезона Евролиги сыграют казанский УНИКС и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.



Их матч пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.



Напомним, что из семи стартовых матчей УНИКС выиграл два, а «Маккаби» - три. Ранее во вторник УНИКС в Турции проиграл клубу «Анадолу Эфес» - 99:104, а «Маккаби» дома одолел турецкий «Фенербахче» - 87:77.