СКА – «Автомобилист». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.



После 31 матча у СКА было 79 очков. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции и в сводной таблице лиги. У «Автомобилиста» после 31 игры было 34 очка. Клуб из Екатеринбурга на Востоке находился за пределами первой десятки.