СКА – «Автомобилист». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В четверг в матче регулярного
чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и
«Автомобилист» из Екатеринбурга.
Их матч пройдет в
Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию встречи.
После 31 матча у СКА было 79 очков. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции и в сводной таблице лиги. У «Автомобилиста» после 31 игры было 34 очка. Клуб из Екатеринбурга на Востоке находился за пределами первой десятки.
Матч
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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