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СКА – «Автомобилист». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 31 матча у СКА было 79 очков. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции и в сводной таблице лиги. У «Автомобилиста» после 31 игры было 34 очка. Клуб из Екатеринбурга на Востоке находился за пределами первой десятки.

Матч

СКА - Автомобилист

Место и дата

17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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