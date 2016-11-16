Рашид Рахимов: Каррера не знает про стеночки и забегания. Сегодня мы видим другой «Спартак»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал интервью «Советскому спорту», в котором, в частности, сказал, что считает правомерным лидерство «Спартака» в РФПЛ.

- Сегодня мы видим другой «Спартак». Прагматизм, присущий итальянским командам, привнесен в игру «Спартака». При потере мяча команда организованно действует в обороне, показывая вязкий и плотный футбол. Сейчас «Спартак» по праву на первом месте, - говорит Рашид Рахимов.

- Сколько болельщики говорили про возвращение стеночек и забеганий! А теперь, как вы говорите, вязкий и плотный футбол не замечают. Потому что результат на первом месте.

- Конечно. Стеночки, забегания – это было, когда лучшие игроки собирались в «Спартаке» и можно было играть в такой футбол. Теперь все уравнялись. Каррера не знает про стеночки и забегания, он дает то, что должно принести результат.

Напоним, «Терек» сыграет со «Спартаком» в Грозном 26 ноября в Грозном.

Полная версия интервью с Рашидом Рахимовым - в ближайшее время на сайте «Советского спорта»