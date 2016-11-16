Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Локомотив77 : 64Олимпия
Баскетбол  Бавария57 : 70Зенит
Баскетбол  Дарушафака91 : 83ЦСКА
Баскетбол  Реал21 : 23Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рашид Рахимов: Каррера не знает про стеночки и забегания. Сегодня мы видим другой «Спартак»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал интервью «Советскому спорту», в котором, в частности, сказал, что считает правомерным лидерство «Спартака» в РФПЛ. 

- Сегодня мы видим другой «Спартак». Прагматизм, присущий итальянским командам, привнесен в игру «Спартака». При потере мяча команда организованно действует в обороне, показывая  вязкий и плотный футбол. Сейчас «Спартак» по праву на первом месте, - говорит Рашид Рахимов.

- Сколько болельщики говорили про возвращение стеночек и забеганий! А теперь, как вы говорите, вязкий и плотный футбол не замечают. Потому что результат на первом месте.
- Конечно. Стеночки, забегания – это было, когда лучшие игроки собирались в «Спартаке» и можно было играть в такой футбол. Теперь все уравнялись. Каррера не знает про стеночки и забегания, он дает то, что должно принести результат. 
Напоним, «Терек» сыграет со «Спартаком» в Грозном 26 ноября в Грозном. 

Полная версия интервью с Рашидом Рахимовым - в ближайшее время на сайте «Советского спорта»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» без Зе Луиша. Как это будет«Спартак» без Зе Луиша. Как это будетОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о травме Зе Луиша и альтернативных вариантах «Спартака».Гендиректор «Амкара»: Официального запроса по Джикии не получалиГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб не получал ни одного официального запроса по поводу трансфера защитника Георгия Джикии.Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой внесен в заявку «Зенита»Бывший нападающий «Динамо» Киев Даниил Лесовой внесен в заявку «Зенита» на сезон 2016/17.«Спартаку» не подошли два форварда из ГаныФутбольный агент Сергей Новиков, представляющий интересы нападающего брестского «Динамо» Диксона Афоаквы, сообщил, что его клиент и другой форвард команды «Тема Ют» Джонатан Осабутей не подошли «Спартаку».ЦСКА предложит Березуцким новые контракты с понижением зарплатыЦСКА во время зимнего перерыва проведет переговоры о продлении соглашений с несколькими игроками, в частности, с братьями Василием и Алексеем Березуцкими, Зораном Тошичем и Георгием Щенниковым, сообщает Life.Гаджи Гаджиев: Нам негде готовиться к матчу со «Спартаком»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев посетовал на то, что пришедшие на Урал морозы спутали подготовку команды к гостевому матчу 14-го тура РФПЛ со «Спартаком».Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев возобновили тренировки с «Ростовом»Футболисты «Ростова», находившиеся в расположении сборной России, вернулись в клуб, который продолжает подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ против «Рубина».Боккетти вернется в общую группу на следующей неделеРуководитель медицинской службы «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, как восстанавливается после травмы защитник Сальваторе Боккетти.«Спартак» предлагал за Ниасса 4 миллиона евро«Спартак» предлагал «Эвертону» за нападающего Умара Ниасса 4 миллиона евро, однако бывший игрок «Локомотива» отказался возвращаться в чемпионат России, сообщает Sporx.Зе Луиш пропустит четыре ближайших матча «Спартака»Нападающий «Спартака» зе Луиш, получивший травму на тренировке сборной Кабо Верде перед матчем с Буркина-Фасо, выбыл из строя до конца первой части чемпионата России, сообщает официальный сайт красно-белых.Юрист: Обращение «Рубина» в СК РФ - способ давления на Азмуна перед матчем с «Ростовом»Спортивный юрист Юрий Зайцев, чьим клиентом является форвард «Ростова» Сердар Азмун, прокомментировал обращение «Рубина» в СК РФ с просьбой выяснить обстоятельства перехода игрока в ростовский клуб.Футболисты «Рубина» посетили в Казани школу-интернатФутболисты «Рубина» Тарас Бурлак и Юрий Нестеренко посетили казанскую школу-интернат №1.Следствие начало проверку перехода Азмуна в «Ростов»Следственное управления СК России по республике Татарстан начало доследственную проверку по факту перехода нападающего Сердара Азмуна из «Рубина» в «Ростов», сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.«Фатай» возобновит тренировки в общей группе «Уфы» 20 ноябряНападающий «Уфы» Кехинде Фатай приступит к тренировкам в общей группе 20 ноября, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.ЦСКА сделал официальное предложение по трансферу 19-летнего нападающего из НигерииКак сообщает Owngoalnigeria.com, московский ЦСКА планирует укрепить атакующую линию в январе 2017 года.Агент Кришито: Доменико не хочет уходить из «Зенита», клуб не хочет его отпускатьАндреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, поделился мнением о будущем итальянского футболиста.«Зенит» запланировал зимние сборы в ОАЭ, Испании и ТурцииВ зимнее межсезонье «Зенит» проведет три сбора, сообщает Bobsoccer.«Терек» нашел замену Семенову в «Амкаре»27-летний защитник пермского «Амкара» Николай Зайцев может сменить клубную прописку в январе 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в грозненском клубе.Кем усилятся команды РФПЛ, претендующие на зону Лиги ЕвропыКем усилятся команды РФПЛ, претендующие на зону Лиги ЕвропыПортал «Евро-Футбол.Ру» прикидывает, какие позиции будут усилять команды, которые претендуют на попадание в Лигу Европы.В ЦСКА недовольны игрой Ионова, клуб не станет выкупать футболиста у «Динамо»Как сообщают «Известия», в московском ЦСКА не планируют выкупать полузащитника Алексея Ионова, права на которого принадлежат столичному «Динамо».

Рашид Рахимов
Рашид Рахимоввсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение