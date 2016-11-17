Молодежное первенство. 14-й тур. «Арсенал» - ЦСКА, «Рубин» - «Ростов» и другие матчи
Результаты матчей 14-го тура
молодежного первенства России.
Молодежное первенство
14-й тур
Матч
Место и дата
17 ноября 14:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Оренбург (мол) - Локомотив (мол)
Место и дата
18 ноября 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Зенит (мол) - Крылья Советов (мол)
Место и дата
19 ноября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 ноября 13:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 ноября 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 ноября 16:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 ноября 13:00, Темп, Онлайн-трансляция
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