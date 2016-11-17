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Молодежное первенство. 14-й тур. «Арсенал» - ЦСКА, «Рубин» - «Ростов» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 14-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

14-й тур

Матч

Арсенал (мол) - ЦСКА (мол)

Место и дата

17 ноября 14:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

17 ноября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

Оренбург (мол) - Локомотив (мол)

Место и дата

18 ноября 14:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Крылья Советов (мол)

Место и дата

19 ноября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Анжи (мол) - Уфа (мол)

Место и дата

18 ноября 13:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак (мол) - Амкар (мол)

Место и дата

19 ноября 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Урал (мол)

Место и дата

19 ноября 16:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Терек (мол)

Место и дата

18 ноября 13:00, Темп, Онлайн-трансляция

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