Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой внесен в заявку «Зенита»
Бывший нападающий «Динамо»
Киев Даниил Лесовой внесен в заявку «Зенита» на сезон 2016/17.
По сообщению официального сайта РФПЛ футболист будет
выступать за петербургский клуб под 64 номером.
Напомним, ранее Лесовой сменил украинское гражданство на
российское. О том, что в «Зенит» перейдет кто-то из футболистов киевского «Динамо»
стало известно в начале ноября на пресс-конференции главного тренера
петербуржцев Мирчи Луческу перед матчем Лиги Европы с «Дандолком».
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