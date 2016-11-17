КХЛ. СКА – «Автомобилист», «Спартак» - «Салават Юлаев» и другие матчи
Результаты матчей регулярного
чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
17 ноября
Матч
Место и дата
17 ноября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Нк
Место и дата
17 ноября 15:00, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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