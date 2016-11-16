Александр Бубнов - Кудряшову: Федя, ты не боковой арбитр, не надо размахивать руками

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру Федора Кудряшова в товарищеском матче Россия — Румыния (1:0).

«После матча Федор Кудряшов в интервью отметил, что посмотрит, какую я поставлю ему оценку за игру. К сожалению, а, может быть, и к счастью для игроков сборной России, я не расшифровал ТТД. Не считаю целесообразным это делать в товарищеских играх, поскольку в этих встречах зачастую нет должного настроя, как с Катаром, да и задачи футболистам могут давать с учетом неофициального статуса матча.



Поэтому Федору скажу следующее: перспективы играть в сборной у него, безусловно, есть, хотя конкуренция на флангах обороны приличная. Но главное — нужно избавиться от грубейших позиционных ошибок, как в этом матче. В эпизоде на 28-й минуте, когда румыны вскрыли нашу оборону на левом фланге атаки и вывели Ротариу на ворота Акинфеева, виноват именно Кудряшов. Он бросил своего игрока в центре поля, перестав его сопровождать до конца. Вместо этого стал сигнализировать об офсайде, которого и близко не было. Федя, ты не боковой арбитр, не надо размахивать руками. Думаю, защитнику на разборе попадет за этот эпизод. От меня за это конкретное действие - двойка. Ну, а за матч, как я сказал, оценки не выставлял», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).