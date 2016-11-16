Александр Бубнов - Кудряшову: Федя, ты не боковой арбитр, не надо размахивать руками
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру Федора Кудряшова в товарищеском матче Россия — Румыния (1:0).
«После
матча Федор Кудряшов в интервью
отметил, что посмотрит,
какую я поставлю ему оценку за игру.
К сожалению, а, может быть, и к счастью
для игроков сборной России, я не расшифровал
ТТД. Не считаю целесообразным это
делать в товарищеских играх, поскольку
в этих встречах зачастую нет должного
настроя, как с Катаром, да и задачи
футболистам могут давать с учетом
неофициального статуса матча.
Поэтому Федору скажу следующее: перспективы играть в сборной у него, безусловно, есть, хотя конкуренция на флангах обороны приличная. Но главное — нужно избавиться от грубейших позиционных ошибок, как в этом матче. В эпизоде на 28-й минуте, когда румыны вскрыли нашу оборону на левом фланге атаки и вывели Ротариу на ворота Акинфеева, виноват именно Кудряшов. Он бросил своего игрока в центре поля, перестав его сопровождать до конца. Вместо этого стал сигнализировать об офсайде, которого и близко не было. Федя, ты не боковой арбитр, не надо размахивать руками. Думаю, защитнику на разборе попадет за этот эпизод. От меня за это конкретное действие - двойка. Ну, а за матч, как я сказал, оценки не выставлял», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция