Гендиректор «Амкара»: Официального запроса по Джикии не получали
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб не получал ни одного официального запроса по поводу трансфера защитника Георгия Джикии.
Ранее сообщалось, что 22-летним футболистом интересуется «Локомотив».
«Никто никаких предложений и запросов по Джикии не делал. Продается ли этот футболист? Любой футболист продается, - цитирует Резвухина «Р-Спорт».
Напомним, Джикия в этом месяце впервые получил вызов в сборную России. В нынешнем чемпионате России он в 12 играх забил мяч гол и отдал голевую передачу.
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