Гендиректор «Амкара»: Официального запроса по Джикии не получали

Рашид Рахимов: Каррера не знает про стеночки и забегания. Сегодня мы видим другой «Спартак»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал интервью «Советскому спорту», в котором, в частности, сказал, что считает правомерным лидерство «Спартака» в РФПЛ.