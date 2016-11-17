НБА. «Клипперс» - «Мемфис», «Сакраменто» - «Сан-Антонио» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного
чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная
ассоциация
Регулярный чемпионат
17 ноября
Матч
Место и дата
17 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Орландо - Нью-Орлеан - 89:82
Место и дата
17 ноября 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Вашингтон - 106:102 4-ая четверть
Место и дата
17 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Атланта - Милуоки - 87:78 4-ая четверть
Место и дата
17 ноября 03:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Бостон - Даллас - 66:66 4-ая четверть
Место и дата
17 ноября 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Йорк - Детройт - 91:82 4-ая четверть
Место и дата
17 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Оклахома - Хьюстон - 72:77 3-ая четверть
Место и дата
17 ноября 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Голден Стэйт - 53:66 Перерыв
Место и дата
17 ноября 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Денвер - Финикс - 15:8 1-ая четверть
Место и дата
17 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 ноября 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция