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НБА. «Клипперс» - «Мемфис», «Сакраменто» - «Сан-Антонио» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

17 ноября

Матч

Индиана - Кливленд - 103:93

Место и дата

17 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Орландо - Нью-Орлеан - 89:82

Место и дата

17 ноября 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Вашингтон - 106:102 4-ая четверть

Место и дата

17 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Атланта - Милуоки - 87:78 4-ая четверть

Место и дата

17 ноября 03:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Бостон - Даллас - 66:66 4-ая четверть

Место и дата

17 ноября 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Йорк - Детройт - 91:82 4-ая четверть

Место и дата

17 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Оклахома - Хьюстон - 72:77 3-ая четверть

Место и дата

17 ноября 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Голден Стэйт - 53:66 Перерыв

Место и дата

17 ноября 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Денвер - Финикс - 15:8 1-ая четверть

Место и дата

17 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Клипперс - Мемфис

Место и дата

17 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сакраменто - Сан-Антонио

Место и дата

17 ноября 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция

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