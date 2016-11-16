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Моуринью пришел в ярость, узнав о вечеринке с участием Руни

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пришел в ярость, узнав о том, что нападающий Уэйн Руни принял участие в вечеринке в баре отеля, в котором располагалось сборная Англии перед матчем с испанцами (2:2), сообщает Sky Sports.

По информации источника, Моуринью остался не доволен тем, что сотрудники национальной сборной не уследили за форвардом, который употреблял алкоголь.

Напомним, после 11 матчей «Красные дьяволы» расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 18 очков. В следующем туре «Юнайтед» 19 октября примет лондонский «Арсенал».

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