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«Локомотив-Кубань» обыграл «Олимпию» в Кубке Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив-Кубань» дома взял верх над словенской «Олимпией» в 6-м туре группового турнира Кубка Европы.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 77:64 (23:18, 16:13, 18:17, 20:16).

У победителей самым результативным игроком стал форвард Марди Коллинс, набравший 15 очков.

Российский клуб набрал 7 очков в группе D и догнал «Валенсию», «Ратиофарм» и «Хапоэль», имеющих по игре в запасе. Словенская команда идет последней.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 30 ноября сыграет на выезде с «Ратиофармом», а «Олимпия» примет немецкий клуб 23 ноября.

Матч

Локомотив-Кубань - Олимпия - 77:64

Место и дата

16 ноября 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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