«Локомотив-Кубань» обыграл «Олимпию» в Кубке Европы
«Локомотив-Кубань» дома взял верх над словенской «Олимпией» в 6-м туре группового турнира Кубка Европы.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 77:64 (23:18, 16:13, 18:17, 20:16).
У победителей самым результативным игроком стал форвард Марди Коллинс, набравший 15 очков.
Российский клуб набрал 7 очков в группе D и догнал «Валенсию», «Ратиофарм» и «Хапоэль», имеющих по игре в запасе. Словенская команда идет последней.
В следующем туре «Локомотив-Кубань» 30 ноября сыграет на выезде с «Ратиофармом», а «Олимпия» примет немецкий клуб 23 ноября.
Матч
Локомотив-Кубань - Олимпия - 77:64
Место и дата
16 ноября 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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