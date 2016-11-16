Андрей Назаров: Счет в матче с «Ладой» не по игре
Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу своих подопечных над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Рад, что ребята смогли переломить серию поражений из трех матчей, молодцы. Счет не по игре: нам сегодня повезло в паре голов, так как в предыдущих матчах категорически не везло. Установка была как можно больше бросать. Ее выполнили, наверное, поэтому нам и повезло», -цитирует Назарова «Р-Спорт».
Напомним, у победителей хет-трик оформил Жильбер Брюле и по разу отличились Павел Порядкин и Богдан Якимов, у хозяев шайбы забросили Василий Стрельцов, и Максим Рыбин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Нефтехимик - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Голы:
Порядин (Кинрэйд), 11:26 (0:1). Якимов (Коньков, Гиматов), 13:57 (0:2). Брюле (Лямин, Секстон), 38:28 (0:3 - бол.). Стрельцов В. (Бочаров), 43:03 (1:3 - бол.). Брюле (Гюнге), 43:43 (1:4). Рыбин (Иванов), 50:49 (2:4). Брюле (Секстон), 53:51 (2:5).
Место и дата
16 ноября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция