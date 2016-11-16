Андрей Назаров: Счет в матче с «Ладой» не по игре

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу своих подопечных над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Рад, что ребята смогли переломить серию поражений из трех матчей, молодцы. Счет не по игре: нам сегодня повезло в паре голов, так как в предыдущих матчах категорически не везло. Установка была как можно больше бросать. Ее выполнили, наверное, поэтому нам и повезло», -цитирует Назарова «Р-Спорт».

Напомним, у победителей хет-трик оформил Жильбер Брюле и по разу отличились Павел Порядкин и Богдан Якимов, у хозяев шайбы забросили Василий Стрельцов, и Максим Рыбин.

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