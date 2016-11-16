Артис Аболс: Полнолуние, которое было на днях, подействовало на игру «Лады»
Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Бывают дни, когда все невпопад. Сегодня, наверное, у нас был такой день. Полнолуние, которое было на днях, сильно подействовало. Стыдно за эту игру, хотелось бы извиниться перед болельщиками, которых сегодня много пришло. Играли, одним словом, отвратительно», -цитирует Аболса «Р-Спорт».
Напомним,у победителей хет-трик оформил Жильбер Брюле и по разу отличились Павел Порядкин и Богдан Якимов, у хозяев шайбы забросили Василий Стрельцов, и Максим Рыбин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Нефтехимик - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Голы:
Порядин (Кинрэйд), 11:26 (0:1). Якимов (Коньков, Гиматов), 13:57 (0:2). Брюле (Лямин, Секстон), 38:28 (0:3 - бол.). Стрельцов В. (Бочаров), 43:03 (1:3 - бол.). Брюле (Гюнге), 43:43 (1:4). Рыбин (Иванов), 50:49 (2:4). Брюле (Секстон), 53:51 (2:5).
Место и дата
16 ноября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция