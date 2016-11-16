Артис Аболс: Полнолуние, которое было на днях, подействовало на игру «Лады»

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Бывают дни, когда все невпопад. Сегодня, наверное, у нас был такой день. Полнолуние, которое было на днях, сильно подействовало. Стыдно за эту игру, хотелось бы извиниться перед болельщиками, которых сегодня много пришло. Играли, одним словом, отвратительно», -цитирует Аболса «Р-Спорт».

Напомним,у победителей хет-трик оформил Жильбер Брюле и по разу отличились Павел Порядкин и Богдан Якимов, у хозяев шайбы забросили Василий Стрельцов, и Максим Рыбин.

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