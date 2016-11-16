Blizzard добавила нового героя, карту и режим в Overwatch

Компания Blizzard в очередном обновлении для Overwatch добавила нового героя, игровой режим и новую карту.



Сомбра - универсальный герой роли «Штурм». Сомбра наносит урон на среднем расстоянии своим Пистолетом-пулеметом, а также досаждает противникам хакерскими приемами.



Способности Сомбры:



Пистолет-пулемет. Автоматический пистолет-пулемет Сомбры позволяет ей стрелять на небольшом расстоянии.

ВЗЛОМ. Сомбра взламывает противника, временно не позволяя ему использовать способности, или медкомплект, делая его бесполезным для врагов.



Маскировка. Сомбра на короткий промежуток времени становится невидимой, а ее скорость передвижения существенно увеличивается. При использовании атакующих способностей, нанесении или получении урона камуфляж снимается.



Транслокатор. Сомбра бросает маячок-транслокатор. Пока маячок активен, она может мгновенно перенестись к нему (даже если он висит в воздухе).



Импульс. Сомбра испускает импульс электромагнитной энергии, уничтожающий щиты и барьеры в большом радиусе и взламывающий всех попавших в него противников.



Появилась новая карта под названием «Экостанция: Антарктика». Это новая компактная карта, подходящая сразу для нескольких режимов, а также для боев 3х3 и 1х1. Поиграть на ней можно в режиме «Аркада».



Новый игровой режим «Аркада» включает в себя дуэли 1x1, сражения 3x3 и матчи с особыми правилами, в которых игроки смогут получать опыт и награды. В игру будет добавлен еженедельный квест на 9 побед в любом режиме Аркады. За каждые 3 победы игроки получат 1 Контейнер (максимум за неделю можно получить 3 контейнера), а если вы в первый раз пробуете новый игровой режим, то вам дается 1 Контейнер.

Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Blizzard Entertainment.



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