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Расул Мирзаев о первом поражении в карьере: Меня погубила моя уверенность в том, что я лучший

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев прокомментировал свое поражение на турнире Fight Nights Global 54 от Левана Макашвили.

«Меня погубила моя уверенность в том, что я лучший. Макашвили оказался сегодня сильнее меня. Благодарю его за этот опыт. Обещаю, я вернусь намного сильнее. Отработаю свои ошибки. Извините, что не выиграл. Хотел посвятить эту победу Ростову. Я здесь провел свою любительскую карьеру. Думаю, что я показал зрелище и публика была довольна. Прошу реванш у Левана», - сказал Мирзаев после поединка.

Макашвили согласился провести еще один поединок. 

На турнире Fight Nights Global 52 под названием «Нетихий Дон» соперником россиянина стал грузин Леван Макашвили, который выступает за США. Бой продлился все отведенные для него три раунда. Судьи отдали победу Макашвили. Напомним, что это первое поражение Мирзаева в карьере. До этого он одержал 17 побед подряд. 

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