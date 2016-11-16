Станислав Черчесов: У каждого был свой Катар

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков не унывать, после поражения от команды Катара (1:2) и победы с минимальным счетом над румынами (1:0).

«У каждого был свой Катар. После игры никто не был доволен. Реакцию вы увидели вчера. Если брать нашу первую игру с турками, она была примерно такого же уровня, а с Ганой мы выглядели уже более подготовленными. Пребываю в нормальном состоянии, как и до игр. Я человек системный. Только выстроенная система нам потом будет помогать, винтики можно менять, а система должна работать. Унывать не надо», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).



