Станислав Черчесов: У каждого был свой Катар
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков не унывать, после поражения от команды Катара (1:2) и победы с минимальным счетом над румынами (1:0).
«У каждого был свой Катар. После игры никто не был доволен. Реакцию вы увидели вчера. Если брать нашу первую игру с турками, она была примерно такого же уровня, а с Ганой мы выглядели уже более подготовленными. Пребываю в нормальном состоянии, как и до игр. Я человек системный. Только выстроенная система нам потом будет помогать, винтики можно менять, а система должна работать. Унывать не надо», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция