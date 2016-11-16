Станислав Черчесов: Кокорин набегал спринтов больше всех в команде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего национальной команды Александра Кокорина.

«Вы не видите у Кокорина стремления играть и работать на команду? Он и гол создал в Катаре, и пенальти сделал, и мог забить, если бы ударил сам. В обоих матчах он набегал спринтов больше всех. Футболист, который что-то не хочет, так не поступает», - сказала Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).