Станислав Черчесов: Кокорин набегал спринтов больше всех в команде
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего национальной команды Александра Кокорина.
«Вы не видите у Кокорина стремления играть и работать на команду? Он и гол создал в Катаре, и пенальти сделал, и мог забить, если бы ударил сам. В обоих матчах он набегал спринтов больше всех. Футболист, который что-то не хочет, так не поступает», - сказала Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция