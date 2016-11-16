Станислав Черчесов: В Катаре скорее был сбор

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил матч с командой Катара с тренировочным сбором.

«В Катаре нас встречают, все оплачивают, мы там провели семь дней в хороших футбольных условиях. Это был скорее сбор. Если бы у нас была возможность найти соперника с хорошей погодой, наверное, мы бы сыграли с ним. Румыния только что играла на Евро, разве это плохая сборная? Выбор такой — те, кто с нами может сыграть чисто физически», - сказала Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Сборная России 10 ноября уступила Катару в товарищеском матче со счетом 1:2. Единственный мяч у россиян забил полузащитник Александр Самедов. А вчера, 15 ноября гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).



