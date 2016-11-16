Новичок «Зенита» Лесовой: Моя цель – переход в более сильный чемпионат, но пока надо закрепиться в «Зените»
Нападающий «Зенита»
Даниил Лесовой рассказал о причине смены гражданства и поделился ожиданиями от
выступления за петербургский клуб.
- В Украине я получал паспорт, потому что должен был играть
за юношескую сборную. Сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу
считаться легионером. Исключительно в этих целях я принял российское
гражданство. После моего решения пишут много негативных комментариев, это
неприятно - я люблю и Украину, и Россию.
Сейчас я подписал контракт с «Зенитом» на два
года. Периодически тренируюсь с первой командой, а так выступаю за молодежку.
Сейчас есть проблемы с документами, поэтому до зимы могу выступать только за
молодежку. Моя цель - переход в более сильный чемпионат, а в сборной России
тоже хочется сыграть. Но пока надо закрепиться в «Зените». Это
непросто, были другие предложения, но я принял такое решение, - приводит слова
Лесового «Р-Спорт».
Напомним, 16 ноября «Зенит» внес 18-летнего нападающего в заявку на сезон как россиянина. Ранее футболист играл за киевское «Динамо» как гражданин Украины. Летом Лесовой проходил просмотр в «Зените-2».