Новичок «Зенита» Лесовой: Моя цель – переход в более сильный чемпионат, но пока надо закрепиться в «Зените»

Нападающий «Зенита» Даниил Лесовой рассказал о причине смены гражданства и поделился ожиданиями от выступления за петербургский клуб.

- В Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. Сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу считаться легионером. Исключительно в этих целях я принял российское гражданство. После моего решения пишут много негативных комментариев, это неприятно - я люблю и Украину, и Россию.

Сейчас я подписал контракт с «Зенитом» на два года. Периодически тренируюсь с первой командой, а так выступаю за молодежку. Сейчас есть проблемы с документами, поэтому до зимы могу выступать только за молодежку. Моя цель - переход в более сильный чемпионат, а в сборной России тоже хочется сыграть. Но пока надо закрепиться в «Зените». Это непросто, были другие предложения, но я принял такое решение, - приводит слова Лесового «Р-Спорт».

Напомним, 16 ноября «Зенит» внес 18-летнего нападающего в заявку на сезон как россиянина. Ранее футболист играл за киевское «Динамо» как гражданин Украины. Летом Лесовой проходил просмотр в «Зените-2».