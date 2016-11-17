Душко Иванович: Во второй четверти «Химки» принимали неверные решения

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от литовского клуба «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы посетовал на неверные решения, которые его подопечные принимали по ходу встречи.

«Очень тяжелый и равный матч, который мы начали не так, как это делаем обычно. Во второй четверти мы принимали неверные решения, не боролись, а в последнем эпизоде больше повезло той команде, которая все сорок минут играла сильно и дралась за победу. К сожалению, этой командой оказались не мы. Мы не смогли бороться весь матч, по этой причине «Летувос Ритас» и выиграл», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча группы В, прошедшая в Вильнюсе в среду, завершилась со счетом 93:91 в пользу хозяев паркета.

Таким образом, у «Химок» по-прежнему в активе три виктории. Вместе с «Летувос Ритас» химчане лидируют в группе. 23 ноября «Химки» дома встретятся с испанской «Фуэнлабрадой».