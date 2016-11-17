Душко Иванович: Во второй четверти «Химки» принимали неверные решения
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от литовского
клуба «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы посетовал на неверные решения,
которые его подопечные принимали по ходу встречи.
«Очень тяжелый и равный матч, который мы начали не так, как это делаем
обычно. Во второй четверти мы принимали неверные решения, не боролись, а в
последнем эпизоде больше повезло той команде, которая все сорок минут играла
сильно и дралась за победу. К сожалению, этой командой оказались не мы. Мы не
смогли бороться весь матч, по этой причине «Летувос Ритас» и выиграл», -
приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Встреча группы В, прошедшая в Вильнюсе в среду, завершилась со счетом
93:91 в пользу хозяев паркета.
Таким образом, у «Химок» по-прежнему в активе три виктории. Вместе с «Летувос Ритас» химчане лидируют в группе. 23 ноября «Химки» дома встретятся с испанской «Фуэнлабрадой».
Матч
Летувос Ритас - Химки - 93:91
Место и дата
16 ноября 20:15, Сименс Арена, Онлайн-трансляция