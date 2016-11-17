Наталия Гончарова: Мы играли неплохо – собранно и сконцентрированно

Нападающая московского «Динамо» Наталия Гончарова считает, что волейболистки ее команды в матче против саратовского «Протона» играли более собранно, чем в предыдущих турах чемпионата России.

«Соперник сильный, высокорослый, и не так уж и легко было против них играть, хотя счет 3-0. Мы готовились и хотели с ними как-то более собранно сыграть, допустить минимум ошибок. На самом деле тренер действительно ставил установку, что надо хорошо подавать, чтобы усложнить им жизнь и заставить их играть в простой волейбол. Если сравнивать с предыдущими играми, а особенно с матчем, который получился в Одинцово, мы играли неплохо: собранно, сконцентрированно», - приводит «Р-Спорт» слова Гончаровой.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:13, 25:22, 25:22) в пользу хозяек площадки. Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, московское «Динамо» набрало 15 очков и догнало в турнирной таблице лидеров - «Енисей» из Красноярска и казанское «Динамо». У «Протона» осталось семь очков. Он занимает седьмое место в таблице.