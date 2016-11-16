«Зенит» второй раз обыграл «Баварию» в Еврокубке

«Зенит» в матче группового этапа Еврокубка обыграл «Баварию» на ее площадке со счетом 99:88.

Счет по четвертям: 29:17; 22:25; 23:22;25:24. Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Райан Тулсон, который набрал 20 очков, у его партнера Аарона Уайта 18 баллов. У «Баварии» 20 очков набрал Ник Джонсон. Предыдущая встреча этих команд закончилась победой петербуржцев (80:77).

Напомним, следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 30 ноября против «УКАМ Мурсии», «Бавария» в тот же день сыграет с «Уникахой».

После этого матча команда Василия Карасева с восемью очками идет на втором месте в группе С, немцы с таким же количеством очков занимают третье место.