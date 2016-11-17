«Автодор» обыграл «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче Лиги чемпионов
Баскетболисты саратовского «Автодора» в гостях одержали победу над
израильским «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов
Международной федерации баскетбола (FIBA).
Встреча группы В, прошедшая в среду в Израиле, завершилась со
счетом 98:74 в пользу российской команды. У победителей самым результативным на
паркете был Ник Миннерат, набравший 39 очков.
Таким образом,
«Автодор» одержал третью победу в турнире, имея в пассиве два поражения.
В следующем матче турнира «Автодор» сыграет на выезде с итальянской «Венецией» 23 ноября.
Матч
Место и дата
16 ноября 22:00, Дом Маккаби, Онлайн-трансляция
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