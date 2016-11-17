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«Автодор» обыграл «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты саратовского «Автодора» в гостях одержали победу над израильским «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (FIBA).

Встреча группы В, прошедшая в среду в Израиле, завершилась со счетом 98:74 в пользу российской команды. У победителей самым результативным на паркете был Ник Миннерат, набравший 39 очков.

Таким образом, «Автодор» одержал третью победу в турнире, имея в пассиве два поражения.

В следующем матче турнира «Автодор» сыграет на выезде с итальянской «Венецией» 23 ноября.

Матч

Маккаби Р - Автодор - 74:98

Место и дата

16 ноября 22:00, Дом Маккаби, Онлайн-трансляция

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