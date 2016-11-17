Вавринка обыграл Чилича на Итоговом турнире АТР

Швейцарец Стэн Вавринка переиграл хорвата Марина Чилича в матче второго тура группового этапа проходящего в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча группы имени Джона Макинроя, прошедшая в среду, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3) в пользу Вавринки. Теннисисты провели на корте почти два часа.

Вавринка одержал первую победу в двух матчах. Чилич, проиграв два поединка, потерял шансы на выход в полуфинал.