Вавринка обыграл Чилича на Итоговом турнире АТР
Швейцарец
Стэн Вавринка переиграл хорвата Марина Чилича в матче второго тура группового
этапа проходящего в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Встреча
группы имени Джона Макинроя, прошедшая в среду, завершилась со счетом 7:6
(7:3), 7:6 (7:3) в пользу Вавринки. Теннисисты провели на корте почти два часа.
Вавринка
одержал первую победу в двух матчах. Чилич, проиграв два поединка, потерял
шансы на выход в полуфинал.
Итоговый
турнир АТР
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Чилич М. (Хорватия) - 7:6, 7:6
Место и дата
16 ноября 23:30, , Онлайн-трансляция
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