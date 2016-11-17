НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду-2018 в случае продления соглашения с профсоюзом

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустит игроков на зимние Олимпийские игры, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане, в случае, если профсоюз хоккеистов лиги согласится на продление действующего коллективного соглашения, сообщает ESPN.

Исполнительный директор профсоюза игроков Дональд Фер подтвердил факт переговоров представителей НХЛ, профсоюза и Международной федерации хоккея (IIHF), которые прошли в среду в Нью-Йорке. Лига по-прежнему требует оплаты страховки игроков в размере 10 миллионов долларов, но стороны пока не пришли к окончательному решению.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет в феврале 2018 года.