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НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду-2018 в случае продления соглашения с профсоюзом

Источник:  ESPNКомментарии

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустит игроков на зимние Олимпийские игры, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане, в случае, если профсоюз хоккеистов лиги согласится на продление действующего коллективного соглашения, сообщает ESPN.

Исполнительный директор профсоюза игроков Дональд Фер подтвердил факт переговоров представителей НХЛ, профсоюза и Международной федерации хоккея (IIHF), которые прошли в среду в Нью-Йорке. Лига по-прежнему требует оплаты страховки игроков в размере 10 миллионов долларов, но стороны пока не пришли к окончательному решению.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет в феврале 2018 года.

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