НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду-2018 в случае продления соглашения с профсоюзом
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустит игроков на
зимние Олимпийские игры, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане,
в случае, если профсоюз хоккеистов лиги согласится на продление действующего
коллективного соглашения, сообщает ESPN.
Исполнительный директор профсоюза игроков Дональд Фер подтвердил факт
переговоров представителей НХЛ, профсоюза и Международной федерации хоккея
(IIHF), которые прошли в среду в Нью-Йорке. Лига по-прежнему требует оплаты
страховки игроков в размере 10 миллионов долларов, но стороны пока не пришли к
окончательному решению.
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет в феврале 2018 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически