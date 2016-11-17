Джеймс Огастин: Провальный старт – причина поражения от «Дарушафаки»

Центровой ЦСКА Джеймс Огастин считает, что провальное начало стало причиной поражения московского ЦСКА в матче седьмого тура Евролиги против «Дарушафаки».

«Мы провально начали матч, позволили сопернику повести 13:0, вот что убило нас, что стало причиной этого поражения. Сейчас все расстроены этим поражением, но уже в пятницу нас ждет матч против литовского «Жальгириса», мы должны быть готовы к нему», - приводит «Р-Спорт» слова Огастина.

ЦСКА в среду со счетом 83:91 уступил в Стамбуле «Дарушафаке». Это поражение стало первым в сезоне для армейцев.