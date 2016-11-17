Джеймс Огастин: Провальный старт – причина поражения от «Дарушафаки»
Центровой ЦСКА Джеймс Огастин считает, что провальное начало стало
причиной поражения московского ЦСКА в матче седьмого тура Евролиги против
«Дарушафаки».
«Мы провально начали матч, позволили сопернику повести 13:0, вот
что убило нас, что стало причиной этого поражения. Сейчас все расстроены этим
поражением, но уже в пятницу нас ждет матч против литовского
«Жальгириса», мы должны быть готовы к нему», - приводит
«Р-Спорт» слова Огастина.
ЦСКА в среду со счетом 83:91 уступил в Стамбуле «Дарушафаке». Это поражение стало первым в сезоне для армейцев.
Матч
Дарушафака - ЦСКА - 91:83
Место и дата
16 ноября 20:15, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
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